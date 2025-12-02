ВТБ планирует представить розничную стратегию банка до конца года

В кредитной организации также заявляли, что розничный бизнес требует серьезных изменений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВТБ планирует представить розничную стратегию банка до конца года, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Планируем до конца года [представить] стратегию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ВТБ заявляли, что розничный бизнес требует серьезных изменений и ускорения развития в условиях меняющихся потребностей клиентов и рынка в целом.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил ТАСС, что банк приступил к переосмыслению подходов к своему розничному бизнесу, что найдет отражение в стратегии банка на 2027-2029 годы. Планируется, что ВТБ в обновленной стратегии розничного бизнеса сохранит свои ключевые ориентиры.

