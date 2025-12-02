"Русгидро" еще не определила стоимость строительства Нижне-Зейской ГЭС

Редакция сайта ТАСС

© Александр Колбасов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Русгидро" в настоящее время пока не определила стоимость проекта Нижне-Зейской ГЭС на Дальнем Востоке Об этом ТАСС сообщил член правления "Русгидро" Роман Бердников в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"Нет еще. Понимаете, мы должны дать экспертизу, экспертизу по технической, финансовой, сметной части, и после этого будет установлена стоимость", - сказал он.

В сентябре Бердников пояснил ТАСС, что "Русгидро" намерена определить стоимость проекта Нижне-Зейской ГЭС до конца 2025 года.

В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил ТАСС, что "Русгидро" пока не удалось найти источник финансирования для строительства двух противопаводковых гидроэлектростанций в бассейне реки Амур - Нижне-Зейской ГЭС и Селемджинской ГЭС.

В апреле 2023 года компания "Русгидро" приняла решение о строительстве этих гидростанций и приступила к проектированию. В сентябре того же года "Русгидро" и правительство Амурской области подписали соглашение о строительстве станций.

Согласно предварительным проектным проработкам, мощность Нижне-Зейской ГЭС составит 400 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 2 130 млн кВт-ч.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).