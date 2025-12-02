В ОАЭ могут локализовать производство некоторых российских лекарств

Также среди приоритетов сотрудничества - технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли, формирование независимых отраслевых стандартов и развитие системы оценки соответствия, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Некоторые российские компании работают над выходом на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и рассматривают возможность локализации производства лекарств в арабской стране. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России по итогам встречи главы министерства Антона Алиханова с послом ОАЭ в России Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером.

"Перспективным направлением остается фармацевтика. Ряд российских компаний ведет работу по выходу на рынок ОАЭ и рассматривает возможности локализации производства лекарственных препаратов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, одним из приоритетов сотрудничества являются технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли, а также формирование независимых отраслевых стандартов и развитие системы оценки соответствия.

"На сегодняшний день АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) согласовали 51 стандарт на оборудование для ТЭК. Их признание открыло российским производителям доступ к тендерам ADNOC: предквалификацию уже прошли 11 компаний из России", - отмечается в сообщении.