ТАСС: ЕК представит свои предложения по экспроприации активов РФ 3 декабря

Это произойдет, несмотря на сопротивление Бельгии и Европейского Центробанка, указал источник

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) 3 декабря представит свои юридические предложения по экспроприации активов России под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита, несмотря на сопротивление Бельгии и Европейского Центробанка (ЕЦБ). Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

"Еврокомиссия представит 3 декабря странам ЕС свои юридические предложения по обеспечению финансирования Украины за счет репарационного кредита, основанного на использовании российских активов", - отметил он. По словам собеседника, озабоченность Бельгии и возражения ЕЦБ "не повлияли на последовательность действий Еврокомиссии", которая "стремится добиться решения на саммите ЕС (18-19 декабря - прим. ТАСС)".

По его словам, первое обсуждение этого документа послами 27 стран Евросоюза "должно состояться до конца недели". Источник "не ожидает официальной публикации полного текста предложений". "Скорее всего, мы увидим его утечки в СМИ из столиц [стран] ЕС", - добавил он.

Ранее Еврокомиссия оценила потребности Киева во внешней военной и финансовой помощи в 13,7 млрд евро в 2026-2027 гг. С этой целью ЕК еще в октябре предложила экспроприировать 140 млрд из почти 210 млрд евро суверенных активов российского ЦБ, блокированных в Европе. На эти деньги ЕК предлагает выделить репарационный кредит, который Киев якобы должен вернуть, если получит репарации от России.

Возражения Бельгии и ЕЦБ

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в 18-19 декабря, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 гг.

В конце ноября премьер Бельгии Барт Де Вевер направил Еврокомиссии письмо с призывом пересмотреть план экспроприации активов РФ. Глава МИД королевства Максим Прево предложил продолжать финансировать киевский режим, "используя классические займы", и не трогать российские активы.

Британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставить финансовые гарантии бельгийскому депозитарию Euroclear и его дочерним структурам, чтобы снизить их риски в случае экспроприации активов России. По данным FT, ЕЦБ проинформировал Еврокомиссию, что такие гарантии выходят за рамки его мандата и нарушают базовые соглашения Евросоюза.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация активов России, по какой бы схеме она ни происходила, станет воровством. Посол предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".