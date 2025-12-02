В России сбор зерна с начала года превысил 145 млн тонн в бункерном весе

Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Уборочная кампания в России в 2025 году близится к завершению, сбор зерна в бункерном весе превышает 145 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году".

"Сбор нового урожая близится к завершению. И важно, что на протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 млн тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России.

По словам вице-премьера, порядка 20 млн га уже засеяно озимыми культурами под урожай будущего года, что соответствует прогнозным цифрам. "При этом полностью сформированная структура посевных площадей на следующий год должна быть утверждена Минсельхозом до конца декабря и направлена в регионы. Это не только залог сбалансированного урожая, но также один из важных этапов подготовки отрасли к новой посевной", - подчеркнул он.

"В целом на планомерной подготовке ресурсов к сезону 2026 года я уже сейчас прошу сосредоточиться и регионы, и Министерство сельского хозяйства", - сказал Патрушев.

Он добавил, что правительство РФ сохраняет всестороннюю поддержку АПК. На реализацию отраслевых госпрограмм в 2025 году выделено больше 600 млрд руб., из них свыше 100 млрд руб. направлено на прямые субсидии аграриям. Сопоставимый объем прямых субсидий запланирован и на следующий год, подчеркнул он.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме сообщила, что прогноз по урожаю зерна в России по итогам 2025 года в 135 млн тонн в чистом весе сохраняется.

О сборе зерна в России

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.