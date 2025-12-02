Международный модуль программы "Архитекторы.рф" стартовал в Китае

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международный модуль образовательной программы "Архитекторы.рф", которая реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и правительства РФ, стартовал в Китае. Об этом говорится в сообщении компании.

"Со 2 по 7 декабря 100 участников седьмого потока образовательной программы "Архитекторы.рф" изучат ключевые градостроительные и архитектурные проекты в Пекине", - отмечается в сообщении.

Программа предусматривает более 30 экскурсий и образовательных мероприятий. Ключевыми темами модуля станут переосмысление функций исторических зданий, создание креативных кластеров, городской полицентризм и комплексное развитие инфраструктуры станут ключевыми темами. В первый день модуля участники посетят выставочный зал городского планирования Пекина в здании реконструированного железнодорожного вокзала 1903 года. Они ознакомятся с мастер-планом города, стратегией его пространственного развития, основными транспортными решениями и программами озеленения.

"Международный модуль программы "Архитекторы.рф" уже в третий раз проходит в Китае, и это не случайно <...> Мы направляемся туда, чтобы российские архитекторы переняли ценный опыт в области технологий строительства, комплексного освоения территорий, а также в работе с историческим контекстом в условиях стремительного роста", - приводятся в сообщении слова директора по развитию городской среды ДОМ.РФ Антона Финогенова.