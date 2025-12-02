ИРИ: около 85% контента в прокате и на платформах занимают российские продукты

По словам гендиректора института Алексея Гореславского, также выросли сборы и рейтинги

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доля российского контента в национальном кинопрокате и на цифровых платформах сейчас составляет около 85%. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский на XII конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Нам важно создать свой технологический суверенитет, и контент - это его часть. За последние пять лет делом доказано, что российская аудитория поддерживает отечественный продукт в большинстве случаев. Доля отечественного контента в прокате и на цифровых платформах, по моим оценкам, составляет около 85%. Нашего стало больше, выросли сборы и рейтинги. То же касается и блогерского контента. Импортозамещение в этих сферах уже давно произошло", - сказал он на пленарном заседании "Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура".

Особых успехов, по его словам, удалось добиться в анимации, которая стала витриной возможностей. Ситуация в игровой индустрии остается сложной, отметил Гореславский. "Успехи есть - выпустили около 20 игр, вполне рейтинговые, - но заменить международные популярные проекты пока невозможно. Потому что пользователь на них сидит. Но через несколько лет мы можем изменить ситуацию", - считает эксперт.

Отдельно Гореславский остановился на теме искусственного интеллекта, назвав текущий момент "разгаром битвы за ИИ", в которой Россия не может остаться в стороне. "В этом году произошел перелом - появление видеогенерирующих сетей революционным образом изменило производство контента. Мы пытаемся учить наших производителей это делать. Команды, которые уже над этим работают, показывают хорошие результаты. Но пока это все происходит на западных сетях. Пока мы не создадим свои инструменты, у нас не появится контент, который нам нужен", - резюмировал генеральный директор ИРИ.

Организаторами XII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" выступают негосударственный институт развития "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Основная тема мероприятия в этом году: "Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура".

