К 2028 году могут открыть около 7 тыс. новых "Пятерочек" и "Перекрестков"

Также Х5 собирается вывести сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" и онлайн-бизнес на положительный уровень рентабельности по EBITDA

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Х5 допускает возможность открытия в ближайшие три года порядка 6-7 тыс. новых магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Об этом сообщила начальник управления по связям с инвесторами Х5 Мария Язева в ходе онлайн-встречи с менеджментом X5.

"Наша база - это белые торговые сети: "Пятерочка" и "Перекресток". Здесь мы можем открыть в ближайшие три года еще порядка 6-7 тыс. магазинов", - сказала она.

Кроме того, компания намерена вывести сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" и онлайн-бизнес на положительный уровень рентабельности по EBITDA. При этом, как отметила Язева, "Чижик" в четвертом квартале 2025 года уже продемонстрирует положительные показатели, а в следующем году будет вносить положительный вклад в EBITDA группы.

"И к 2028 году у нас план открыть в общей сложности 5 тыс. "Чижиков" и довести долю онлайна до 10%. Сейчас это порядка 5-6%", - отметила она.