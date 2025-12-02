Оборот в оборонном секторе Европы в 2024 году вырос на 13,8%

Показатель составил €183 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Оборот военно-промышленного сектора в странах Европы в 2024 году составил €183 млрд, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежегодном докладе Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD).

В компаниях ВПК региона по состоянию на 2024 год работали 633 тыс. человек, рост штата составил 8,6%. Темпы роста оборота в этом секторе с 2021 года превышают 10%, максимальный скачок был зафиксирован в 2023 году на уровне 17,9%.

В ASD при этом объясняют такие темпы роста эффектом "долгих лет недофинансирования" оборонного сектора. "Инвестиции должны поддерживаться на том же уровне в течение длительного времени, чтобы избежать прежних ошибок. Также значительная часть оборонных закупок делается у неевропейских поставщиков, что подчеркивает необходимость выстраивания суверенных логистических цепочек и гарантирования того, что европейские инвестиции будут укреплять промышленную базу самой Европы", - прокомментировал итоги исследования генеральный секретарь ASD Камилль Гранд.

Оборот компаний гражданской авиации рос медленнее, увеличившись на 6% (€129 млрд). В ASD отмечают, что компании этого сектора показывают хорошую динамику благодаря восстановившейся мобильности населения после пандемии. При этом гражданская авиация продолжает испытывать нехватку квалифицированных кадров. Всего в этом секторе в Европе в 2024 году работали 406 тыс. человек, на 4,7% больше, чем годом ранее.

Исследование охватывает компании аэрокосмической и оборонной промышленности стран Евросоюза, а также участников ASD - Турции, Норвегии и Великобритании.