ВТБ в феврале будет готов сформировать позицию по дивидендам за 2025 год

До 30 июня есть массивный подготовительный этап, рассказал первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВТБ в феврале будет готов сформировать позицию по дивидендам по итогам 2025 года. Об этом на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"До 30 июня есть массивный подготовительный этап. Нужно провести набсовет, нужно проголосовать по директивам, нужно сформировать за количество месяцев пакет для годового общего собрания акционеров. Обычно мы обещаем, что раскрытие отчетности годовой - это февраль. Мы примерно к этому моменту будем готовы сформировать, что будет рекомендовать менеджмент", - отметил он.