Песков: Индия и Россия продолжают переговоры по производству авиадвигателей

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва и Нью-Дели запускают совместные проекты в авиастроении с производством на территории республики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия продолжают переговоры по сотрудничеству в производстве авиадвигателей, что включает также поставки российских двигателей в страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Идут переговоры [по производству авиадвигателей], мы передаем определенные технологии. Многие технологии мы действительно передаем, так что это не только покупка и продажа", - подчеркнул Песков.

По его словам, Москва и Нью-Дели запускают совместные проекты в авиастроении с производством на территории Индии. "Мы продолжим этот путь. Однако вы должны понять, что есть определенные технологии, которые нельзя передавать другим. Но, конечно, мы будем готовы поделиться с Индией всем, чем возможно", - заключил он.

Россия и Индия сотрудничают в производстве авиадвигателей, включая поставки российских двигателей (например, АЛ-55И для учебных самолетов и РД-33 для МиГ-29) и развитие лицензионного производства в Индии для локализации и обслуживания. Это партнерство помогает Индии получать необходимые двигатели и наращивать собственные компетенции в области ремонта, а также диверсифицировать поставки подобных деталей.