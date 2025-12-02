В Дубне расширят производство комплектующих для самолетов и космических аппаратов

Общий объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Дубна" компания "Техресурс" получила разрешение на строительство второй очереди административно-производственного здания в рамках реализации инвестиционного проекта по производству компонентов и деталей для различных видов техники, в том числе космической, авиационной и морской. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Компания "Техресурс" реализует на площадке ОЭЗ "Дубна" проект по производству компонентов и деталей для различных видов техники, в том числе космической, авиационной, морской и другой. Общий объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей. На предприятии планируется создать 46 рабочих мест. Первая очередь проекта была сдана в этом году, сейчас на объекте идет монтаж и установка инженерно-технологического оборудования", - сказала Зиновьева.

Как уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона, компания получила разрешение на строительство административно-производственного здания в рамках второй очереди реализации инвестпроекта.

Отмечается, что предприятие разрабатывает и производит составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. Продукция компании также предназначена для установки на самолеты, вертолеты, космические аппараты, наземную технику, морской, речной и железнодорожный транспорт, авиадвигатели и вспомогательные силовые установки, разработанные сторонними специализированными компаниями.

"На нашей площадке уже работает целый ряд компаний, которые разрабатывают и производят компоненты и детали для самых различных видов техники. Сегодня эти компании активно развивают свое производство, обеспечивая технологический суверенитет в критических отраслях отечественной промышленности", - процитировали в пресс-службе генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антона Афанасьева.