Кремль отреагировал на данные о снижении закупок Индией нефти из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Действующая между Россией и Индией система покупки и продажи нефти гибко реагирует на давление третьих стран. Об этом заявил на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые индийские компании на фоне давления Запада начали ограничивать объемы закупок российской нефти, Песков указал, что "некоторые компании снижают объемы закупок, некоторые компании увеличивают закупки". "Система очень гибкая, и она очень живо и очень тонко реагирует на дополнительное давление со стороны третьих стран", - указал он.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году, и сейчас такой импорт из РФ составляет более трети зарубежных поставок нефти в эту южноазиатскую республику. В МИД страны ранее сообщали, что в сфере импорта энергоносителей Индия ориентируется на интересы потребителей.

6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Как 15 октября заявил президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии после этого не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Он также выражал мнение, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из России к концу 2025 года.

Песков ранее отмечал, что Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией опирается на заявления, сделанные Нью-Дели. В республике неоднократно отмечали, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется прежде всего на обеспечение своей энергетической безопасности.