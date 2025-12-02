Топ-менеджер ВТБ: рубль обречен на "сравнительную крепость"

Этот сберегательный инструмент обеспечивает максимальную защиту и очень прост, указал Дмитрий Пьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рубль обречен на сравнительную крепость, поэтому рублевые депозиты максимально безопасны для инвесторов. Об этом заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме "Россия зовет!".

"Из России ушли обычные валюты для накопления, у нас есть пара юань-доллар, и по сути нет больше тихих гаваней, где можно было бы спокойно, независимо от геополитических пертурбаций, накапливать. Поэтому, по сути, рубль, на мой взгляд, обречен на сравнительную крепость. Поэтому рублевый депозит очень хорош", - отметил Пьянов.

Он подчеркнул, что этот сберегательный инструмент обеспечивает максимальную защиту и очень прост.

