Каллас: ЕС выделит €50 млн Армении, в том числе для противодействия России
Редакция сайта ТАСС
11:08
БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский союз выделит Армении €50 млн, в том числе для противодействия России. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в рамках заседания совета сотрудничества ЕС-Армения.
"ЕС рад объявить о выделении Армении €50 млн, которые, в частности, будут направлены на усилия по разминированию и построение мер доверия в регионе, - заявила она. - Наше финансирование будет также направлено на поиск и противодействие внешнему вмешательству". Каллас в своей речи обвинила некие "российские структуры" во влиянии на ситуацию в Армении.