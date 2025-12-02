Каллас: ЕС выделит €50 млн Армении, в том числе для противодействия России

Глава дипслужбы Евросоюза обвинила некие "российские структуры" во влиянии на ситуацию в стране

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский союз выделит Армении €50 млн, в том числе для противодействия России. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в рамках заседания совета сотрудничества ЕС-Армения.

"ЕС рад объявить о выделении Армении €50 млн, которые, в частности, будут направлены на усилия по разминированию и построение мер доверия в регионе, - заявила она. - Наше финансирование будет также направлено на поиск и противодействие внешнему вмешательству". Каллас в своей речи обвинила некие "российские структуры" во влиянии на ситуацию в Армении.