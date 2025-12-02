Госдума приняла закон о расширении полномочий ЦБ при сборе финансовой статистики

Документ направлен на повышение эффективности формирования полного набора счетов в системе национальных счетов по финансовым организациям

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия Банка России по сбору финансовых данных и ведению государственной базы отчетности. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в законы "О Центральном банке РФ (Банке России)" и "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ".

Закон разработан для закрепления за Банком России полномочий для реализации предложения Росстата о передаче регулятору функции построения полного набора счетов в системе национальных счетов (СНС) для кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и организаций, не являющихся поднадзорными Банку России, при этом осуществляющих финансовую деятельность.

Сейчас ЦБ составляет финансовый счет СНС РФ. Кроме того, в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии с Росстатом Банк России с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе. При этом Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам, включает информацию Банка России по текущим счетам по банковской системе и в результате формирует полный набор счетов по всем финансовым организациям.

Документ направлен на повышение эффективности формирования полного набора счетов в системе национальных счетов по финансовым организациям в связи с наличием в Банке России значительного объема информации (данных надзорной, бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности) по кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, говорится в пояснительной записке. Перечень финансовых организаций формируется и публикуется регулятором в соответствии с планом мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР по развитию системы национальных счетов РФ, разработанным согласно поручению правительства от 2013 года.

ЦБ определит организации, которые будут обязаны отчитываться

Кроме того, законом уточнена компетенция Банка России по установлению порядка формирования и публикации перечня респондентов, предоставляющих первичные статистические данные по формам федерального статистического наблюдения в ЦБ РФ для составления платежного баланса РФ, международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней торговли РФ услугами, внешнего долга РФ, прямых инвестиций в РФ и прямых инвестиций из РФ за рубеж. Эти респонденты будут обязаны безвозмездно предоставлять ЦБ свои первичные статистические данные.

Как рассказал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), Центробанк получает право сам определять, какие организации обязаны сдавать ему сведения о движении денег, долгах, вложениях за границу и из зарубежных стран, а также о положении крупных участников финансового рынка. "Отдельный блок касается отчетов компаний, которые стоят в планах приватизации. Раньше им приходилось направлять в государственную базу годовые отчеты и промежуточные отчеты, например за квартал. Закон отменяет эту обязанность, что снижает число дублирующих отправок и снимает часть бумажной нагрузки с таких предприятий, при этом сами отчеты они продолжат готовить для собственников и контролирующих органов. Уточнен и сам состав государственной базы: туда попадают отчеты, заключения проверяющих и другие документы по проверкам, чтобы при анализе финансового состояния учитывалась четкая цифра и оценка ее качества", - подчеркнул он.

Для региональных управлений Центробанка закон закрепляет правило: руководитель такого управления действует от имени Банка России по доверенности и положению, утвержденному в самом банке, указал Говырин. "Еще один момент касается новых регионов: компаниям, зарегистрированным в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях дольше оставляют возможность сдавать исходные данные на бумаге или в электронном виде без сложных специальных форм. Это важно в переходный период, пока выстраиваются местные информационные системы и люди привыкают к новым процедурам", - пояснил депутат.