Послы ЕС рассмотрят новые санкции против России 3 декабря

Введение возможных рестрикций объяснили "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Послы 27 стран - членов Евросоюза рассмотрят 3 декабря новые санкции в отношении России. Об этом говорится в повестке встречи.

"Обмен мнениями по подготовке решения Совета ЕС о введении в действие запретительных мер в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявляла о намерении до конца года принять дополнительные санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. По ее словам, эти санкции будут приняты до 20-го пакета, обсуждение которого начнется в 2026 году.