Вучич: Сербия хочет закончить переговоры с РФ по газовому контракту к 5 декабря

В противном случае сербская сторона рассмотрит альтернативные варианты, заявил президент

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Белград нацелен на завершение переговоров по заключению нового газового контракта с Россией в срок до 5 декабря, в противном случае сербская сторона рассмотрит альтернативные варианты. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Если к пятнице мы не получим газовый контракт с Россией, с понедельника мы начнем переговоры и будем искать газ у другой стороны", - отметил Вучич в ходе пресс-конференции.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что контракт между Россией и Сербией на поставку газа продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения. Министр подчеркнула, что Сербия - "единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России". Она выразила уверенность, что в ближайшее время будет заключено долгосрочное газовое соглашение, выгодное для Белграда.