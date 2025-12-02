Набиуллина: дешевое финансирование компаний даст осечку при дефиците работников

Если физические ресурсы задействованы практически полностью, то за счет этого ресурса будет переманивание или перераспределение этих ресурсов с одного предприятия на другое, отметила глава ЦБ

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дешевое финансирование одновременно для большого числа предприятий может дать осечку при дефиците рабочей силы. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предприятие может получить дешевое финансирование, то через какое-то время, через несколько лет, если эти деньги будут направлены на инвестиции, это предприятие действительно может похвастаться ростом производственных мощностей, если инвестиции были эффективны, ростом производительности труда", - сказала глава регулятора.

Однако, подчеркнула Набиуллина, такая логика работает, только если есть свободные физические ресурсы, прежде всего рабочая сила. "И тогда они могут быть задействованы при новом финансировании и дать действительно прирост потенциала. Если же физические ресурсы задействованы практически полностью, то за счет этого ресурса будет переманивание или перераспределение физических ресурсов с одного предприятия на другое", - пояснила она.

В конце октября Банк России отмечал по итогам совета директоров по ставке, что безработица в России остается на исторических минимумах, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

