На Чукотке дефицит бюджета составит 3,2 млрд рублей в 2026 году

Доходы составят 60,9 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дума Чукотского автономного округа приняла бюджет на 2026 год с дефицитом в 3,2 млрд рублей. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Кузнецов, доходы составят 60,9 млрд рублей, расходы - 64,1 млрд рублей.

В прошлом году регион принял бюджет на 2025 год с дефицитом в 100 млн рублей. Тогда доходы были запланированы на таком же уровне - 60,9 млрд рублей, расходы - 61 млрд (- 4,8%).

"Доходы окружного бюджета в 2026 г. составят 60,9 млрд рублей, расходы - 64,1 млрд рублей. Бюджет носит социальный характер - доля расходов на социальную сферу составит 37,6%, то есть более 24 млрд рублей. Мы продолжаем курс на повышение качества жизни, принимаем новые меры поддержки семей, индексируем размеры выплат", - написал Кузнецов.

В частности, с 1 января региональный материнский (семейный) капитал для семей с тремя и более детьми вырастет на 4% - до 201 252 рубля. Также будут проиндексированы на 4% ряд выплат, на 7,6% - оклады учителей, воспитателей, врачей, работников культуры и соцработников, будут увеличены на 20% стимулирующие выплаты работникам межотраслевой системы оплаты труда и работникам культуры. С 1 октября 2026 года будут проиндексированы на 4% оклады бюджетников.

По словам Кузнецова, более 5 млрд рублей будет направлено на строительство и разработку проектно-сметной документации соцобъектов. Среди них культурно-спортивный центр с плавательным бассейном в г. Анадырь, детский сад в п. Угольные Копи, пристройка под лечебный корпус Чаунской районной больницы, третий корпус Иультинской районной больницы, дома культуры в с. Канчалан и детско-взрослая поликлиника в г. Анадырь.