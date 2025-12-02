Вучич: Сербия не получила от США лицензии и остановит НПЗ в Панчево

Глава Минэнерго республики 2 декабря официально проинформирует NIS об отсутствии предпосылок для получения лицензии

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Белград не получил от США лицензии на поставки нефти для попавшей под санкции компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") и начнет процесс остановки работы перерабатывающего завода в Панчево. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

"Мы ожидали получить лицензию на продолжение поставок нефти на наш НПЗ в Панчево от правительства США <...>. Положительного решения от США мы не получили", - подчеркнул Вучич в ходе пресс-конференции.

По словам сербского лидера, 2 декабря глава Минэнерго республики официально проинформирует NIS об отсутствии предпосылок для получения лицензии. Как отметил Вучич, власти страны дали разрешение на закрытие нефтеперерабатывающего предприятия.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников.