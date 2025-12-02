В Якутии реализуются почти 60 инвестпроектов с применением механизма ГЧП

По словам министра экономики республики Петра Попова, это объекты общего, дошкольного и дополнительного образования, культуры, здравоохранения

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 60 инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) реализуются в Якутии, сообщил министр экономики республики Петр Попов в Государственном собрании (Ил Тумэн).

"В настоящее время в республике реализуются 58 инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. Это 21 соглашение о ГЧП, из которых 19 - в сфере образования, 1 объект - в сфере культуры, 1 объект - в сфере здравоохранения, также 37 концессионных соглашений, в том числе 30 соглашений заключены в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1 соглашение - в сфере транспортной инфраструктуры, 1 соглашение - в сфере топливно-энергетического комплекса, 5 соглашений - в социальной сфере. Соглашения о ГЧП и концессионные соглашения охватывают всего на сегодня 39 социальных объектов", - сказал Попов.

По его словам, это объекты общего, дошкольного и дополнительного образования, культуры, здравоохранения. "До настоящего времени обеспечен ввод в эксплуатацию 34 социально-значимых объектов. На этапе строительства сегодня находятся пять социальных объектов, в том числе один объект дошкольного образования. <…> С 2022 года приостановлено структурирование новых проектов государственно-частного партнерства за исключением проектов, которые планируются к реализации с привлечением федерального софинансирования и взаимного финансирования на льготных условиях", - отметил министр.

На этапе подготовки находятся инвестиционные проекты по строительству многофункционального кинопавильона полного цикла и рекреационно-досугового комплекса в парке. Он напомнил, что эти объекты вошли в мастер-план Якутска.

"Применение механизма государственно-частного партнерства позволяет одноименно построить несколько социальных объектов, равномерно распределить расходы из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию соглашения, на весь срок действия соглашения, существенно снизив нагрузку на бюджет в пределах бюджетного цикла, а также обеспечить контроль за соблюдением условий соглашений", - отметил министр.