Урожай зерна в РФ по итогам года ожидается на уровне не менее 135 млн тонн

Также ожидаются рекордные урожаи сои и рапса, а сбор картофеля - на уровне 8 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидается на уровне не менее 135 млн тонн в чистом весе, в том числе 90 млн тонн пшеницы, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году".

"После обработки зерновые ожидаются в объеме не менее 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ожидаются рекордные урожаи сои и рапса, а сбор картофеля - на уровне 8 млн тонн. Вице-премьер обратил внимание на важность завершения уборки урожая с оставшихся площадей с минимальными потерями.

Вице-премьер в ходе совещания также подчеркнул важность продолжения работы по переходу на семена отечественной селекции. Для этого существует целый набор мер государственной поддержки, который охватывает и стимулирование научных разработок, и тиражирование полученного материала. Кроме того, Минсельхоз ежегодно формирует для субъектов Российской Федерации план их использования в сельхозпроизводстве.

Отдельно Патрушев выделил необходимость заблаговременно обеспечить закупку минеральных удобрений и средств защиты растений, не дожидаясь существенного роста спроса накануне старта посевной. "На особом контроле остается обеспечение аграриев необходимой сельскохозяйственной техникой и топливом. В частности, Минсельхоз России и Минэнерго России должны проработать план поставок топлива на новый сезон", - добавили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, для качественной подготовки к старту посевной кампании Минсельхозу поручено провести серию выездных штабов по федеральным округам и регионам, чтобы оценить ситуацию на местах.

О сборе зерна в России

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.