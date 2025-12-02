Вучич: банки обеспечат транзакции подпавшей под санкции NIS до конца недели

С 1 декабря власти будут ежедневно оценивать ситуацию и принимать решения исходя из реалий, указал сербский президент

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сербские банки будут обеспечивать транзакции с участием попавшей под санкции США компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") в срок до конца недели. Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

"Мы договорились обеспечить платежные операции с участием NIS до конца недели, чтобы компания могла выплатить зарплату и [рассчитаться с] поставщиками", - сообщил Вучич в ходе пресс-конференции.

По словам сербского лидера, с 1 декабря власти страны будут ежедневно оценивать ситуацию и принимать решения исходя из реалий. Он также подчеркнул, что Национальный банк Сербии и коммерческие банки рискуют попаданием под вторичные санкции США из-за продолжения расчетов с NIS.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников.