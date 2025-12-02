Костин назвал ключевую ставку единственным средством борьбы с инфляцией

Глава ВТБ пожелал председателю Банка России Эльвире Набиуллиной "держаться до последнего"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка на сегодня главное и, пожалуй, единственное средство борьбы с инфляцией. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Что касается ставки, конечно, лучше иметь такую ставку, когда любой может прийти и взять (кредит), а не только тот, который прорвался в правительство, получил там деньги из ФНБ или какие-то субсидии и так далее. Поэтому, конечно, инфляция - это большое зло. Но ставка в нынешней ситуации - одно из средств с ней (инфляцией - прим. ТАСС) борьбы и, наверное, главное. К сожалению, пожалуй, единственное на сегодня", - сказал он.

"Поэтому выживаем пока при этой ставке. <…> Да, все жалуются, все ругаются. Очень тяжело у нас Эльвире Сахипзадовне (главе Банка России Эльвире Набиуллиной - прим. ТАСС), потому что все недовольны ею, поэтому я ее поддерживаю. Пускай держится до последнего", - добавил Костин.

