ВЭБ.РФ поддержал зеленые и адаптационные проекты на 668 млрд рублей

Речь идет о периоде с 2021 по 2024 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ поддержала за период реализации ESG-стратегии 2021-2024 годов зеленых и адаптационных проектов на 668 млрд рублей, говорится в консолидированном отчете в области устойчивого развития группы ВЭБ.РФ.

"Объем поддержки ВЭБ.РФ зеленых и адаптационных проектов за период реализации ESG-стратегии 2021-2024 годов превысил 668 млрд руб. В прошлом году госкорпорация предоставила финансирование на 99,7 млрд руб. на указанные цели", - указывается в отчете.

Председатель госкорпорации Игорь Шувалов отметил, что в 2024 году ВЭБ.РФ был присвоен ESG-рейтинг, означающий наивысший уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития.

"Это признание отражает наши заслуги в реализации принципов ответственного инвестирования и высокую степень вовлеченности организаций группы ВЭБ.РФ в решение экологических, социальных и управленческих задач" - сказал он.

Как сообщили в ВЭБ, в 2024 году госкорпорация провела переоценку портфеля проектов с положительным климатическим или экологическим эффектом, информация о которых была раскрыта в отчете за 2023 год, из-за валютной переоценки, изменения стоимости активов и учета НДС.

"Общая стоимость 90 проектов, в финансировании которых ВЭБ.РФ принимал участие по состоянию на конец 2024 года, составила 4,97 трлн рублей. Объем участия самого ВЭБа при этом превысил 1,9 трлн руб.", - отмечается в материалах.

По словам Шувалова, важнейшим направлением деятельности группы ВЭБ.РФ является достижение технологического лидерства России.

"Объединяя возможности инновационных институтов развития, мы поддерживаем российских ученых, разработчиков перспективных технологических решений и предпринимателей, которые создают на их основе новые товары и услуги", - подчеркнул председатель госкорпорации.

Проекты с участием ВЭБ

По данным ВЭБ, на конец 2024 года в реестре проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ, за ведение которого отвечает госкорпорация, насчитывалось 45 проектов общей стоимостью более 3,2 трлн рублей. Они касаются строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей, морских танкеров для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа, строительства и развития индустриальных парков. При этом семь проектов общей стоимостью 226,9 млрд рублей реализуются при участии ВЭБ.РФ.

Отмечается, что в прошлом году госкорпорация завершила реализацию стратегии на период 2021-2024 годов. В ее рамках институт развития помогал реализовывать проекты по таким направлениям как промышленность, инфраструктура и городская экономика, экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации, а также информационные технологии.

"Группа поддержала проекты на 24,3 трлн рублей, превысив целевые показатели. В новом стратегическом цикле госкорпорация работает по пяти ключевым направлениям: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года группа ВЭБ.РФ поддержит проекты объемом более 30 трлн руб.", - говорится в материалах.