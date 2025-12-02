Володин призвал комитеты ГД включиться в решение проблемы со "схемой Долиной"

Необходимо найти решение, так как граждане остаются зачастую и без денег, и без купленного жилья, подчеркнул председатель ГД

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы не должны стоять в стороне от решения проблемы с распространением так называемой схемы Долиной, нужно искать выход из сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы должны с вами искать решения, имея статус, полномочия с тем, чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне", - сказал Володин в видео, опубликованном в его канале в Mах.

Он отметил, что необходимо найти решение этой проблемы, так как граждане остаются зачастую и без денег, и без купленного жилья.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

Второй кассационной суд общей юрисдикции 27 ноября признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры, которую она продала под влиянием телефонных мошенников. Хамовнический районный суд 28 марта удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество было прекращено и признано за Долиной. Мосгорсуд также признал это решение законным.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей.