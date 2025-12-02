Шохин назвал комфортные бизнесу курс рубля и уровень ставки ЦБ

По словам главы РСПП, ключевая ставка на уровне 10-12% и курс на уровне 90-95 рублей за доллар будет для бизнеса привлекательными

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка на уровне 10-12% и курс на уровне 90-95 рублей за доллар были бы сейчас для бизнеса привлекательными макропараметрами, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Ставка на уровне 10-12% и курс на уровне 90-95 рублей (за доллар - прим. ТАСС) были бы с точки зрения многих участников экономической жизни, акторов экономических, были бы более привлекательным", - сказал Шохин.