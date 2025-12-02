DeepSeek представила модель V3.2

Старшая версия модели превзошла показатели GPT-5 от OpenAI в задачах на логику и программирование

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китайская компания DeepSeek выпустила новую линейку больших языковых моделей DeepSeek-V3.2, использующую архитектуру разреженного внимания для повышения производительности. Согласно техническому отчету разработчиков, старшая версия модели превзошла показатели GPT-5 от OpenAI в задачах на логику и программирование.

"DeepSeek-V3.2-Speciale демонстрирует исключительные способности к рассуждению, достигнув уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде (IMO 2025) и Международной олимпиаде по информатике (IOI 2025)", - говорится в заявлении компании.

Разработчики утверждают, что внедрение механизма DSA (DeepSeek Sparse Attention) позволило существенно снизить вычислительные затраты при сохранении точности в длинных контекстах. В бенчмарках модель V3.2-Speciale показывает результаты, сопоставимые с системой Gemini-3.0-Pro от Google, а базовая версия V3.2 позиционируется как более эффективный аналог GPT-5.

Китайская DeepSeek делает ставку на открытый исходный код, веса моделей V3.2 уже опубликованы для исследовательского сообщества.