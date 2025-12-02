Путин передал в собственность Санкт-Петербурга все акции "Ленфильма"

Президент уточнил, что сделал это в целях развития кинопроизводства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций киностудии "Ленфильм" из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга.

"В целях развития кинопроизводства в Российской Федерации постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность г. Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", - говорится в документе.

Согласно указу, правительству РФ в 6-месячный срок необходимо обеспечить передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга.