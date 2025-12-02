ГД одобрила в I чтении предоставление субвенций для Калининградской ОЭЗ

Региону передаются полномочия по господдержке резидентов ОЭЗ для компенсации дополнительных расходов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении механизма предоставления государственной поддержки резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области, документ предусматривает, что инвесторы будут получать субвенции начиная с 1 января 2027 года и до окончания срока функционирования ОЭЗ. Проект закона инициирован правительством РФ.

Документ определяет, что Калининградской области передаются полномочия по господдержке резидентов ОЭЗ для компенсации дополнительных расходов. Источником финансового обеспечения таких полномочий будет субвенция, предоставляемая из бюджета РФ бюджету Калининградской области начиная с 1 января 2027 года и до окончания срока функционирования ОЭЗ.

Объем субвенции будет определяться на основании методики, утвержденной правительством РФ, исходя из объема затрат на уплату таможенных пошлин, налогов, обязанность по уплате которых возникла в связи с изменением правового регулирования.

"Законопроект - не что иное, как планомерная, системная совместная работа депутатского корпуса, правительства РФ и региона по поддержке Калининградской области. Напомню, что по итогам выездного заседания Совета Думы в Калининградскую область председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным было поручено комитету по экономической политике проработать вопрос о продлении деятельности особой экономической зоны в Калининградской области. Соответствующее поручение было выполнено и деятельность ОЭЗ в этом регионе была продлена до 2045 года (закачивался срок деятельности ОЭЗ 1 апреля 2031 года)", - рассказала содокладчик по законопроекту, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Документ - это еще одна мера поддержки в виде субвенции для предприятий, осуществляющих экспорт продукции, и позволяющая компенсировать им понесенные затраты по уплате таможенных пошлин, которые появились в 2023 году, что де-факто ухудшает условия для действующих резидентов и противоречит самому принципу ОЭЗ, отметила она. "Комитет по экономической политике поддерживает данную инициативу, считая ее не просто своевременной, но и существенной для поддержки резидентов и региона в целом, так как субвенция не предполагает софинансирования со стороны региона", - подчеркнула депутат.