Стратегию "Ростелекома" обсудят 12 декабря

После комитета документ будет рассмотрен советом директоров компании, отметил президент компании Михаил Осеевский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заседание комитета "Ростелекома", на котором будет обсуждаться стратегия компании, состоится 12 декабря, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"12 декабря комитет по стратегии", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос о сроках принятия новой стратегии компании.

Он добавил, что после комитета стратегия будет рассмотрена советом директоров компании. А представлена она будет после утверждения.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" планирует осенью представить совету директоров новую стратегию. В ней планируют сформулировать ключевые приоритеты компании до 2030 года, в том числе с учетом развития отрасли связи, технологического лидерства и цифровизации экономики.