Шохин напомнил о нереализованном проекте небоскреба Trump Tower в Москве

Глава РСПП в шутку предположил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф мог бы заинтересоваться этим проектом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава РСПП Александр Шохин напомнил журналистам о несостоявшемся проекте Дональда Трампа по строительству небоскреба Trump Tower в советской Москве. Он в шутку предположил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, приехавший в столицу РФ на переговоры по украинскому урегулированию, мог бы заинтересоваться этим проектом.

"Было бы неплохо, если бы Уиткофф пришел на форум (на форум ВТБ "Россия зовет!") и сам рассказал. Кстати, почему нет? Он предприниматель, инвестор. Почему бы ему не рассказать о планах построить "Трамп-тауэр", так сказать, здесь в Москва-Сити. Тем более план еще там в 90-е годы у Трампа был такой. Хорошо бы завершить эти размышления президента США и реализовать девелоперский проект. Но если серьезно говорить, то я думаю, что мы хотели бы, чтобы устойчивый мир был достигнут, а не просто перемирие, так сказать", - сказал Шохин.