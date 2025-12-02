ВТБ может вложить до 10 млрд рублей в строительство порта Найба в Якутии

Порт станет глобальным транспортным хабом и позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути, отметил заместитель президента - председателя правления банка Валерий Лукьяненко

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВТБ может принять участие в финансировании строительства морского порта Найба в Якутии, объем со стороны банка составит до 10 млрд рублей. Об этом ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил заместитель президента - председателя правления банка Валерий Лукьяненко.

"Банк планирует поддержать проект строительства морского порта Найба, который станет глобальным транспортным хабом, позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути и связать отдаленные районы Республики Саха (Якутия) с главной транспортной артерией Севера, в том числе для целей бесперебойного осуществления северного завоза, - отметил он. - Возможный объем вложений банка в создание порта может составить до 10 млрд рублей".

В целом на реализацию проектов Арктической зоны и Северного морского пути со стороны ВТБ уже выделено 700 млрд рублей, уточнил Лукьяненко.

