В России направят дивиденды госкомпаний электроэнергетики на развитие отрасли

По некоторым вопросам точечные договоренности есть, отметил замминистра энергетики Евгений Грабчак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго РФ смогли достичь договоренности о направлении выплаченных государству дивидендов электроэнергетических госкомпаний на инвестиции в отрасль. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"По некоторым вопросам точечные договоренности есть. Например, по программе повышения надежности, <…> дальше те же дивиденды. Тоже мы частично не в целевой модели, но пробуем с дивидендами "Русгидро", "Россетей". Решения тоже вам всем известны. Это вопрос пока в целом идет", - сказал он.

В октябре Грабчак сообщил о том, что Минэнерго РФ обсуждает с Минфином возможность направления выплаченных государству энергокомпаниями с государственным участием дивидендов, а также части налоговых поступлений в развитие отрасли. По его словам, это предлагается закрепить в разрабатываемом министерством законе об электроэнергетике.

Грабчак также уточнил, что для финансирования поддержки развития отрасли Минэнерго предлагает полученные средства - дивиденды и часть налоговых поступлений - направлять в энергоотрасль через специальный институт развития, в том числе на субсидирование банковских процентных ставок.

Законодательство об электроэнергетике

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца текущего года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.