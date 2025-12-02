"Системный оператор" ожидает снижения энергопотребления в России на 0,5%

Глава компании Федор Опадчий считает, что показатель не снизится до конца года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Павлишак/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России по итогам текущего года может снизиться на 0,5%. Об этом журналистам сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"Тренд начал меняться. Максимум -0,5% будет, в принципе, если холод придет, то можем ожидать. Вряд ли будет меньше снижение с учетом того, что 11 месяцев мы уже прошли", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Опадчий сообщал о том, что энергопотребление в России в 2025 году может остаться на уровне прошлого года. На Дальнем Востоке возможен рост показателя на 4,5%.

В июне Опадчий сообщал ТАСС, что энергопотребление в России по итогам текущего года может вырасти на 1%.