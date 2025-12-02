Шохин: бизнес РФ и США обсудит возможности восстановления сотрудничества

Через неделю состоится мероприятие "Американо-российский бизнес-диалог", напомнил глава РСПП

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бизнес России и США обсудит в Дубае возможное направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере редкоземельных металлов, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет".

"Через неделю будет мероприятие "Американо-российский бизнес-диалог". Будет он в городе Дубай. Там одна из идей будет посмотреть, по каким направлением мы можем сотрудничать. Ну и в последнее время, после начала этих челночных поездок Стивена Уиткоффа [спецпосланник президента США], стали обсуждать возможность сотрудничать по редкоземам. Здесь, на мой взгляд, посложнее ситуация, поскольку это новые проекты", - сказал Шохин.

Он отметил, что такое сотрудничество принесет большую пользу для бизнеса двух стран.

"Мы здесь готовы посмотреть на возможность этих совместных проектов в Мурманской области, Южном Урале, Сибири. У нас такие возможности есть. Ну, в частности, у нас отвалов полно, где, говорят, редкоземы в большом количестве. И наши экологи будут рады, и американские компании, если переработка этих отвалов будет", - добавил он.