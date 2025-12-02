Путин подписал указ о создании в РФ национального центра по судостроению

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр судостроения им. академика А. Н. Крылова будет создан в России на базе Крыловского государственного научного центра. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр" (г. Санкт-Петербург) в форме преобразования его в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова", - говорится в тексте документа.

Национальный центр по судостроению создается с целью формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологичного судостроительного комплекса РФ, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники.

Указом предписывается установить основными направлениями деятельности национального центра координацию и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в сфере судостроения и разработки морской техники; выполнение и сопровождение выполнения полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; участие в разработке и обосновании программ судостроения; консолидация исследовательского, технологического и кадрового потенциала ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в судостроении.

Правительству РФ необходимо в шестимесячный срок обеспечить преобразование, а также внести соответствующий закон в Госдуму. В течение трех месяцев кабмин должен утвердить основные направления исследований в сфере судостроения и разработки морской техники, а также программу поддержки и развития учреждения и перечень объектов стендовой, испытательной и полигонной базы.

Также кабмину нужно обеспечить реализацию финансовых, социальных и иных мер для сохранения и привлечения в НИЦ имени Крылова высококвалифицированных кадров.

Алексей Крылов

О создании центра ранее сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Алексей Крылов, в честь которого предлагается назвать центр, - это русский и советский ученый, основоположник теории корабля. Автор множества работ по теории магнитных и гироскопических компасов, по артиллерии, механике, математике и астрономии. Трижды кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии (1941).