Первый замглавы Росатома: страны БРИКС являются "локомотивом мирового развития"

Неудивительно, что атомная энергетика в странах объединения имеет огромное развитие, отметил Кирилл Комаров

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 70% строящихся сегодня атомных станций возводятся на территории стран БРИКС, что позволяет назвать это объединение "локомотивом мирового развития". Об этом заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

"БРИКС является, с точки зрения развития атомной энергетики, очень интересной территорией. Из тех атомных станций, которые сегодня уже работают, примерно одна треть расположена на в странах БРИКС. А из тех станций, которые сегодня строятся, больше 70% строится на территории стран БРИКС. Что говорит о том, что страны БРИКС - это абсолютный локомотив мирового развития", - сказал Комаров, выступая на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Неудивительно, подчеркнул первый замглавы Росатома, что атомная энергетика в странах БРИКС имеет огромное развитие. "Именно в этих странах происходят основные процессы, проекты. И именно те решения, которые страны выбирают БРИКС для себя, фактически становятся ролевой моделью для всего мира", - сказал Комаров.

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 2 декабря. Его организаторами выступают негосударственный институту развития "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Основная тема мероприятия в этом году: "Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура".