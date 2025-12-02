Россия в 2026 году продолжит поставки ключевого оборудования для проекта ИТЭР

С поставкой гиротронных комплексов на площадке начнется огромный пласт монтажных и наладочных работ, рассказал директор Проектного центра Анатолий Красильников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия в 2026 году продолжит поставки ключевого оборудования для проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Об этом сообщил директор Проектного центра ИТЭР (Росатом) Анатолий Красильников на пресс-конференции в ТАСС.

"В 2026 году у нас поставка второго из четырех российских испытательных стендов. Кроме того, в следующем году, после испытаний, мы должны поставить гиротронные комплексы (системы для дополнительного нагрева плазмы в реакторе), изготовленные в Нижнем Новгороде. С их поставкой на площадке начнется огромный пласт монтажных и наладочных работ. Запланирована также поставка шинопроводов, резисторов, размыкателей, коммутаторов. Вот такое электротехническое оборудование, которое нужно "прямо сегодня, прямо сейчас", и монтаж этого оборудование ведется прямо "с колес", - рассказал Красильников.

На сегодняшний день Россия является общепризнанным мировым лидером в производстве гиротронных комплексов. Разработкой и научным руководством по созданию этих уникальных устройств занимается Институт прикладной физики РАН, а непосредственное производство осуществляется на предприятии "ГИКОМ" (Нижний Новгород).

Первый из четырех уникальных российских испытательных стендов, предназначенных для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов (ключевые элементы диагностики будущей установки), был доставлен на площадку ИТЭР в середине ноября. Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения" Дмитрий Алфимов, для его разработки и изготовления пришлось создать и внедрить самые передовые инновационные решения. В частности, рассказал он, на предприятии разработали технологию обеспечения вакуумно плотной сварки шва глубиной более 300 мм. "Данная технология была протестирована и доказана на образце, который прошел успешные испытания со стороны французской организации. И эта технология дала старт целому ряду научно-исследовательских работ", - рассказал Алфимов.

Стенды, которые Россия поставит для ИТЭР, должны появиться на площадке до того, как будет смонтирована вакуумная камера. Все оборудование, которое на нее будет устанавливаться, должно пойти тест на этих четырех установках.

О проекте ИТЭР

ИТЭР - проект международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе на юге Франции. В основе реактора - технология токамак, разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. Цель ИТЭР - продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей.

Строят реактор совместно Евросоюз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 уникальных систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР несколько ключевых предприятий Росатома изготавливают важнейшие компоненты будущей установки.