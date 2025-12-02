Решетников ожидает "отскока" потребительского спроса в РФ после периода охлаждения

Импорт не растет, потому что потребление снижено, подчеркнул министр экономического развития РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потребительский спрос в РФ сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то "отскок" все же будет, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Отчасти наш импорт не растет, потому что потребление снижено, спрос сейчас в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет, наверное, не такой как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр.

