Решетников ожидает "отскока" потребительского спроса в РФ после периода охлаждения
Редакция сайта ТАСС
13:29
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потребительский спрос в РФ сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то "отскок" все же будет, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!".
"Отчасти наш импорт не растет, потому что потребление снижено, спрос сейчас в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет, наверное, не такой как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр.
