Вяртсильский метизный завод не планируют закрывать окончательно

Предприятие приостановит работу на полгода для поиска новых решений, сообщили в Минпромторге Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Вяртсильский метизный завод, на котором в феврале запланировано высвобождение сотрудников, не планируют закрывать окончательно. Он приостановит работу на полгода для поиска новых решений, сообщила в своем Telegram-канале глава Минпромторга Карелии Светлана Астахова.

Вяртсильский метизный завод входит в состав холдинга "Мечел" и производит стальную проволоку. Является одним из старейших предприятий по производству метизной продукции в Северо-Западном федеральном округе и градообразующим для поселка Вяртсиля в Сортавальском округе. Информация о планируемом высвобождении работников завода поступила на единую цифровую платформу "Работа России" в конце октября.

"Вяртисильский метизный завод в настоящий момент принял решение о приостановке на полгода деятельности. Завод не закрывается - это приостановка завода для поиска новых решений. Мы встречались с руководством, обсуждали все возможные способы, посмотрели технологические процессы. Безусловно, будем дальше взаимодействовать для того, чтобы найти пути возобновления работы", - сказал министр.

Астахова добавила, что уже создан план, который поможет работникам предприятия найти новую работу. Также сам холдинг может предложить специалистам релокацию или работу вахтовым способом на других предприятиях.

Ранее в управлении труда и занятости Карелии сообщили, что на рынке труда в Сортавальском округе заявлено более 250 вакансий, в том числе по рабочим профессиям, по которым возможно трудоустройство сотрудников предприятия. При обращении в кадровый центр им обеспечат подбор вариантов работы, выплату пособия по безработице, профобучение или переподготовку по востребованным профессиям, а также другие меры поддержки.