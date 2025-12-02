"Новапорт" не заинтересован в покупке Домодедово и Пулково

Холдинг не рассматривает приобретение новых активов, поскольку "прекрасен" в его нынешнем состоянии, отметил основатель Роман Троценко

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Аэропортовый холдинг "Новапорт" не заинтересован в приобретении новых аэропортовых активов в РФ, в том числе Домодедово и доли в Пулково, сообщил журналистам основатель холдинга Роман Троценко в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".

"Нет",- сказал он, отвечая на вопрос, интересны ли ему эти два аэропорта. По его словам, холдинг не рассматривает приобретение новых активов, поскольку "прекрасен" в его нынешнем состоянии.

Долей банка ВТБ в аэропорту Пулково интересуются два потенциальных покупателя, которые уже владеют подобными активами, говорил ранее глава ВТБ Андрей Костин.Пулково управляется компанией "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), в состав акционеров ВВСС входят в том числе банк ВТБ с пулом инвесторов.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года

Минфин РФ сохраняет план продажи Домодедово до конца года и принимает необходимые меры для его выполнения, говорил глава министерства Антон Силуанов.

