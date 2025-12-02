"Автоваз" продолжает работать над новой моделью минивэна

Глава компании Максим Соколов заявил, что автомобиль представят, когда "рынок будет оживать" и "будет способен обеспечить спрос"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Работа над новым минивэном продолжается, его представят рынку в сроки, целесообразные для бизнес-моделей компании при комфортной рыночной ситуации, сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Рынок в 2025 году был очень вялым, и поэтому там точно не до новых, скажем так, моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте. Это не массовая модель, не седаны, не кроссоверы. Поэтому, как рынок будет оживать, как он будет способен обеспечить спрос, причем и платежеспособный спрос, с одной стороны, и, с другой стороны, эффективную бизнес-модель запуска этого проекта, так мы сразу ее представим рынку и, соответственно, обеспечим ее инжиниринговые и тестовые испытания", - сказал он.

В марте вице-президент "Автоваза" Сергей Громак сообщал, что компания планирует начать в 2027 году производство семейного минивэна, в котором будет от пяти до семи мест. Он также отмечал, что общий объем инвестиций в проект составит 21 млрд рублей.

Также глава "Автоваза" заявлял, что компания рассчитывает презентовать свой минивэн на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году.

