Башкирия дополнительно получила 117 млн рублей на выплаты медикам

Средства направляются в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Республика Башкортостан дополнительно получила 117 млн рублей на выплаты медикам по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

"Башкортостан получил дополнительно 117 млн рублей на реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году. Решение принято Министерством финансов России. Дополнительные средства регион получает уже третий год подряд, все потому, что республика осваивает выделенные федеральные средства в числе первых. Для нас это значит, что еще 94 врача и 28 средних медработников могут рассчитывать на выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн рублей уже в декабре", - написал министра в своем телеграм-канале.

С начала 2025 года поддержку получили 129 специалистов на общую сумму 144,5 млн рублей.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года. По ним уехавшим в сельскую местность работникам предусматривается компенсационная выплата, при этом специалисты обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Размер выплаты - 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. для фельдшеров. В случае переезда в труднодоступную местность выплаты увеличиваются до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно, а на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии выплаты составляют 2 млн для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров.