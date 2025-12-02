Отгрузку нефти с II причала КТК приостановили после атаки БЭК

Благодаря системам безопасности и слаженным действиям коллектива разлива нефти не произошло, отметили в "Транснефти"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Отгрузка нефти со второго выносного причала (ВПУ-2) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском приостановлена на неопределенный срок после атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом говорится в заявлении "Транснефти" (один из акционеров КТК).

"ПАО "Транснефть" как представитель акционера от Российской Федерации в Каспийском трубопроводном консорциуме категорически осуждает террористическую атаку на инфраструктуру предприятия. В ночь на 29 ноября в акватории российского порта Новороссийск безэкипажный катер критически повредил один из трех выносных причалов нефтеналивного терминала КТК - ВПУ-2. Благодаря системам безопасности и слаженным действиям коллектива разлива нефти не произошло, но отгрузка сырья на ВПУ-2 приостановлена на неопределенный срок", - сказано в сообщении.

В "Транснефти" отметили, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы, объединяя крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Основная производственная задача консорциума - прокачка нефти, добываемой на казахстанских месторождениях. В настоящее время по нефтепроводной системе КТК транспортируется 84% экспортной нефти из Казахстана.

"Персонал консорциума представляет собой интернациональный коллектив, в который входят граждане всех стран-участниц. Рассматриваем произошедшую террористическую атаку как совершенно недопустимую целенаправленную тактику использования КТК в качестве элемента борьбы за геополитические интересы ее организаторов. Выступаем с решительным осуждением этой агрессии и призываем к расследованию всех ее обстоятельств", - подчеркнули в "Транснефти".

Ранее ВПУ-2 КТК был атакован безэкипажными катерами (БЭК) и получил значительные повреждения, дальнейшая его эксплуатация невозможна. При этом КТК в настоящее время ведет отгрузки нефти с первого выносного причального устройства (ВПУ-1).

Для осуществления грузовых операций с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три ВПУ. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 км от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. При этом в 2026 году компания планировала заменить два выносных причальных устройства, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и поврежденный в ходе атаки ВПУ-2. В декабре текущего года ожидается завершение строительства в Дубае двух новых выносных причалов для замены двух действующих.

О компании

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.