Россия в 2025 году может получить рекордный урожай зернобобовых культур

Показатель может составить 7,3 млн тонн, сообщили в Минсельхозе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Урожай зернобобовых культур в России по итогам 2025 года вырастает на треть по сравнению с 2024 годом, до не менее 7,3 млн тонн, что станет абсолютным рекордом, сообщил Минсельхоз России по итогам совещания о ходе сезонных полевых работ.

"В ходе совещания Оксана Лут рассказала, что на сегодняшний день убрано 97% площадей зерновых и зернобобовых культур. Практически завершена уборка риса, гречихи, картофеля и овощей открытого грунта. Как уточнила глава Минсельхоза, сохраняется прогноз производства зерна на уровне не менее 135 млн тонн в чистом весе, в том числе 90 млн тонн пшеницы. Валовый сбор зернобобовых культур составит не менее 7,3 млн тонн, что на треть выше прошлогоднего показателя и является абсолютным рекордом для нашей страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2025 году ожидаются исторические максимумы по сое - порядка 8,6 млн тонн и рапсу - 5,4 млн тонн. Также прогнозируется рекордный урожай плодово-ягодных культур в организованном секторе - на уровне 2,1 млн тонн.

Министерство также сообщает, что прогноз по производству картофеля был увеличен до 8 млн тонн, а овощей открытого и закрытого грунта планируется собрать порядка 7,6 млн тонн.