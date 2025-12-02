НРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу банка "Новиком"

Ключевыми факторами повышения прогноза стали адекватная позиция по капиталу, положительная динамика ресурсной базы и хорошее качество активов банка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Национальное рейтинговое агентство (НРА) изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по кредитному рейтингу банка "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Ростеха), подтвердив его на уровне "AA|ru|", говорится в сообщении банка.

"Таким образом, с начала года банк улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня "АА", а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный". Это означает, что аналитики ожидают дальнейшее улучшение финансовых показателей "Новикома" в течение 12 месяцев", - отмечается в сообщении.

В частности, ключевыми факторами повышения прогноза стали адекватная позиция по капиталу, положительная динамика ресурсной базы и хорошее качество активов банка. Также на принятие решения повлияли высокие показатели бизнес-профиля, рентабельности и операционной эффективности "Новикома". Аналитики НРА позитивно оценивают систему корпоративного управления и управления рисками банка.

Эксперты подчеркивают, что "Новиком" является ключевым звеном финансового центра госкорпорации "Ростех" и активно интегрирован в бизнес-процессы основного акционера. "Такое стратегическое партнерство наряду с успехами по диверсификации деятельности формирует обширную и качественную клиентскую базу банка, которая состоит из крупных системообразующих предприятий реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий", - говорится в сообщении.

Агентство положительно оценивает показатель стресс-ликвидности, "Новиком" с запасом соблюдает обязательные нормативы ликвидности. Также отмечается высокий уровень покрытия операционных расходов банка собственными доходами.

"В текущем году все кредитные рейтинговые агентства России укрепили позиции "Новикома". Отрадно отметить, что НРА не только улучшило прогноз по интегральному рейтингу, но и на одну ступень повысило оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка. Тем самым аналитики отметили качественные характеристики деятельности банка, которые поддерживают усилия акционера по развитию "Новикома". Высокое доверие рынка позволит банку более динамично наращивать поддержку высокотехнологичных предприятий, обеспечивать их развитие в условиях трансформации экономики России и, как следствие, вносить вклад в достижение технологического лидерства нашей страны", - сказала председатель правления банка "Новиком", куратор Воронежского регионального отделения "СоюзМаш" России Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.

"Новиком" входит в топ-20 российских банков по размеру активов, которые на 1 января 2025 года составили 1 038,1 млрд рублей. Дочерний банк Ростеха реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики.