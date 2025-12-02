"Цифровая Россия" готова координировать взаимодействие IT-компаний в образовании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Цифровая Россия" готов стать платформой для координации взаимодействия IT-компаний в образовании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партпроекта.

С 2026 года крупные аккредитованные IT-компании, с выручкой свыше 1 млрд рублей и штатом от 100 сотрудников, которые пользуются налоговыми льготами, будут обязаны направлять не менее 3% сэкономленных средств на развитие IT-образования. Каждая компания должна заключить как минимум одно соглашение с вузом, участвовать в обновлении учебных программ, направлять практиков-преподавателей, организовывать стажировки и другие элементы практикоориентированного обучения. "Цифровая Россия" готова стать ключевой платформой для системной координации взаимодействия IT-компаний и вузов в рамках новых требований к участию бизнеса в образовании", - рассказали в пресс-службе.

В "Цифровой России" пояснили, что региональным органам власти, которым предстоит сопровождать эти соглашения и контролировать их качество, потребуется гораздо больше ресурсов, чем есть в распоряжении региональных министерств цифрового развития. "Проект готов стать единым федеральным посредником между компаниями, вузами и Минцифры. Благодаря разветвленной сети региональных координаторов мы можем взять на себя организационную работу. Кроме того, мы сможем подключить к работе весь IT-сектор, включая компании, которые не войдут в перечень обязательных участников кооперации с образовательными учреждениями", - добавили в пресс-службе.