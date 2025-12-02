Башкирия получит 183 млн рублей на инфраструктуру вдоль туристских автомаршрутов

В республике утвердили концепцию развития автотуризма

Редакция сайта ТАСС

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают получить из федерального бюджета более 183 млн рублей на создание инфраструктуры вдоль туристских автомаршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"На создание инфраструктуры вдоль автомобильных дорог в составе утвержденных туристских автомаршрутов в 2025-2027 годы в рамках единой субсидии предусмотрено более 183,5 млн рублей привлеченных федеральных средств, 3,7 млн рублей - средства бюджета Башкортостана для софинансирования, а также порядка 200 млн рублей частных инвестиций", - говорится в сообщении.

Как отметил в ходе заседания регионального правительства премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в республике утверждена концепция развития автотуризма. Ее цель - создание комфортных условий для путешественников по автодорогам и повышение доступности туристических объектов.

В республике успешно функционирует автомаршрут "Золотое кольцо Башкирии". Он стал одним из первых в списке приоритетных маршрутов России. Его протяженность - более 1 060 км, длительность - три дня. Маршрут включает более 15 ключевых природных, исторических и культурных объектов, вдоль маршрута работают 43 объекта придорожного сервиса, расположены площадки и места отдыха, установлены знаки АЗС и другие элементы навигации, знаки пунктов питания, имеются гостиницы.

"За 10 месяцев этого года турпоток составил 1,7 млн единиц - этот результат позволяет региону занимать третье место в ПФО и семнадцатое - в России в целом. К основному потоку автотуристов добавляются путешественники из центральной части России благодаря новому скоростному коридору Москва - Казань - Уфа - Екатеринбург", - говорится в сообщении пресс-службы.